حزب الله: يخوض محور المقاومة معركة بطولية وتاريخية على جبهات عدة بتوقيت ‏حساس على مستوى ‏المنطقة في إطار الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 00:30

حزب الله: يخوض محور المقاومة معركة بطولية وتاريخية على جبهات عدة بتوقيت ‏حساس على مستوى ‏المنطقة في إطار الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم

منذ 51 mins 6 August، 2024
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