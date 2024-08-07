حزب الله: اختيار الأخ السنوار رسالة قوية ان ‏حماس عازمة ‌‏على المضي ومعها سائر الفصائل الفلسطينية في طريق المقاومة والجهاد مهما ‏بلغت التضحيات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 00:30

حزب الله: اختيار الأخ السنوار رسالة قوية ان ‏حماس عازمة ‌‏على المضي ومعها سائر الفصائل الفلسطينية في طريق المقاومة والجهاد مهما ‏بلغت التضحيات

منذ 52 mins 6 August، 2024
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