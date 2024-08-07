حزب الله: اختيار الأخ السنوار رسالة قوية ان حماس عازمة على المضي ومعها سائر الفصائل الفلسطينية في طريق المقاومة والجهاد مهما بلغت التضحيات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 00:30
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المقاومة الإسلامية: الهجوم على ثكنة "شراغا" جاء ردا على عملية الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة عبا
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة الى 39653 شهيدا و91535 جريحا
كتائب القسام تدمر ناقلتي جند من نوع "نمر" بعبوة العمل الفدائي وقذيفتي "الياسين 105" في شارع جورج شرق مدينة رفح
المقاومة الاسلامية قصفت مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا
هجوم صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات احتلال اميركية في الانبار بالعراق
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة
إعلام العدو: سقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء انفجار طائرات بدون طيار في الجليل الغربي
حزب الله: اختيار السنوار رسالة قوية للعدو الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة أن حركة حماس موحدة وصلبة
حزب الله: اختيار الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة حماس في هذا التوقيت يزيد شعوب منطقتنا إصرارا على المقاومة
القيادي بحركة حماس اسامة حمدان للمنار: اختيار السنوار رسالة ان الحركة لن تتوقف وتتعثر في مشروعها المقاوم لتحرير فلسطين
حمدان: قائد الحركة الجديد من الذين اداروا المعركة بشكل مباشر وقرار الحركة هو ان المعركة لا يمكن الا ان تذهب بنا الى نصر
حمدان للمنار: الاخ ابو ابراهيم كان حاضرا بتفاصيل عملية التفاوض التي ستمضي وفق القواعد التي ارستها الحركة
جهاد طه للمنار: يحيى السنوار قائد وطني يسعى للحفاظ على مشروع المقاومة والوحدة وسيرتقي بالحركة نحو التطوير
كتائب شهداء الأقصى: أسقطنا مسيّرة من نوع "EVO MAX 4T" أثناء تنفيذها مهام إستخبارية في أجواء قاطع شرق غزة
حزب الله: اختيار الأخ السنوار رسالة قوية ان حماس عازمة على المضي ومعها سائر الفصائل الفلسطينية في طريق المقاومة والجهاد مهما بلغت التضحيات
منذ 52 mins
6 August، 2024
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