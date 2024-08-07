حزب الله: اختيار الأخ السنوار رسالة قوية للعدو الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة ‏وحلفائها بأنّ حركة ‏حماس موحّدة في قرارها صلبة في مبادئها ثابتة في خياراتها الكبرى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 00:30

حزب الله: اختيار الأخ السنوار رسالة قوية للعدو الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة ‏وحلفائها بأنّ حركة ‏حماس موحّدة في قرارها صلبة في مبادئها ثابتة في خياراتها الكبرى

منذ 53 mins 6 August، 2024
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