حزب الله: نتقدم بالتهنئة للأخ المجاهد يحيى السنوار وإخوانه ‏بقيادة ‏حماس وعموم مجاهدي كتائب القسام باختياره وانتخابه بالإجماع ‏رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد القائد إسماعيل هنية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 00:30

حزب الله: نتقدم بالتهنئة للأخ المجاهد يحيى السنوار وإخوانه ‏بقيادة ‏حماس وعموم مجاهدي كتائب القسام باختياره وانتخابه بالإجماع ‏رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد القائد إسماعيل هنية

منذ 55 mins 6 August، 2024
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