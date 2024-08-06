إعلام العدو: سقوط صواريخ في منطقة كريات شمونه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 20:48

إعلام العدو: سقوط صواريخ في منطقة كريات شمونه

منذ 2 ساعة 6 August، 2024
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