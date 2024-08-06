الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: ردنا آت وقوي ومؤثر وفاعل وبيننا وبينهم ما زالت الأيام والليالي وننتظر الميدان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 20:48

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: ردنا آت وقوي ومؤثر وفاعل وبيننا وبينهم ما زالت الأيام والليالي وننتظر الميدان

منذ 2 ساعة 6 August، 2024
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