الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: ردنا آت وقوي ومؤثر وفاعل وبيننا وبينهم ما زالت الأيام والليالي وننتظر الميدان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 20:48
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المقاومة الإسلامية: الهجوم على ثكنة "شراغا" جاء ردا على عملية الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة عبا
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة الى 39653 شهيدا و91535 جريحا
كتائب القسام تدمر ناقلتي جند من نوع "نمر" بعبوة العمل الفدائي وقذيفتي "الياسين 105" في شارع جورج شرق مدينة رفح
السيد نصر الله: من النفاق الاميركي القول انهم غير راضين عما يقوم به نتنياهو ويطالبونه بتقليل عدد المدنيين الذن يقتلون
السيد نصر الله: القائد الشهيد هو من القادة المؤسسين في المقاومة وله الحضور الدائم في كل معارك المقاومة الاساسية
هجوم صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات احتلال اميركية في الانبار بالعراق
المقاومة الاسلامية: قصف ثكنة كيلع اتى ردا على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الاسرائيلي في بلدة ميفدون
المقاومة الإسلامية استهدفت موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابته مباشرة
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس أمين حسن بدر الدين "ذو الفقار" مواليد 1988 من الغبيري
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس محمد حسين طالب "أمير" مواليد 1992 من برج الشمالي
مستشفى نهاريا الصهيوني: ارتفاع عدد المصابين في الجليل الغربي الى 17
الجيش الصهيوني: التحقيقات تظهر ان الانفجار قرب نهاريا ناجم عن سقوط صاروخ اعتراضي اخطأ الهدف
مراسل المنار: غارتان للعدو على ميفدون وكفركلا وقصف مدفعي على اطراف كونين وعلى وادي السلوقي جنوب لبنان
كتائب القسام استهدفت دبابتين من نوع ميركافا بعبوة ارضية وقذيفة "الياسين 105" في شارع جورج شرق مدينة رفح
وزارة الحرب الأميركية تعترف بإصابة عدد من الجنود الاميركيين في الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق
متظاهرون من الحريديم اقتحموا قاعدة تل هشومير قرب تل ابيب خلال تظاهرة ضد التجنيد الإجباري
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: ردنا آت وقوي ومؤثر وفاعل وبيننا وبينهم ما زالت الأيام والليالي وننتظر الميدان
منذ 2 ساعة
6 August، 2024
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مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الثلاثاء في 6-8-2024
إعلام العدو: سقوط صواريخ في منطقة كريات شمونه
الشهيد المجاهد محمد حسين طالب
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