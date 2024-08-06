السيد نصرالله: ردنا آت إن شاء الله وحدنا أو في اطار رد جامع لكامل المحور وهذه معركة كبيرة وهذا استهداف خطير ولا يمكن أيا تكن العواقب أن تمر المقاومة عليها هكذا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 20:48

السيد نصرالله: ردنا آت إن شاء الله وحدنا أو في اطار رد جامع لكامل المحور وهذه معركة كبيرة وهذا استهداف خطير ولا يمكن أيا تكن العواقب أن تمر المقاومة عليها هكذا

منذ 2 ساعة 6 August، 2024
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