‌‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 20:48

‌‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية

منذ 2 ساعة 6 August، 2024
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