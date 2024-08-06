السيد نصرالله: حساب العدو بالذهاب إلى حرب واسعة حساب صعب ومعقد وكبير وهذا ليس قراراً سهلاً والأمور ليست بهذا التبسيط وبالمقابل عندما يريد الذهاب إلى حرب لا يحتاج إلى ذريعة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 20:48

السيد نصرالله: حساب العدو بالذهاب إلى حرب واسعة حساب صعب ومعقد وكبير وهذا ليس قراراً سهلاً والأمور ليست بهذا التبسيط وبالمقابل عندما يريد الذهاب إلى حرب لا يحتاج إلى ذريعة

منذ 2 ساعة 6 August، 2024
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