السيد نصرالله: الانتظار الاسرائيلي هو جزء من العقاب والرد واسرائيل كلها تقف على رجل ونصف من الجنوب إلى الوسط والشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 20:48

السيد نصرالله: الانتظار الاسرائيلي هو جزء من العقاب والرد واسرائيل كلها تقف على رجل ونصف من الجنوب إلى الوسط والشمال

منذ 2 ساعة 6 August، 2024
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