وزير الخارجية المصري: نحث جميع الأطراف على تجنب الانزلاق لحرب إقليمية شاملة في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 11:34

وزير الخارجية المصري: نحث جميع الأطراف على تجنب الانزلاق لحرب إقليمية شاملة في المنطقة

منذ 11 mins 6 August، 2024
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