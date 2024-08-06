كبير الديمقراطيين بلجنة الاستخبارات بمجلس النواب جيم هايمز: الرد الإيراني على اغتيال هنية قد يختلف عن نيسان / أبريل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 05:46

كبير الديمقراطيين بلجنة الاستخبارات بمجلس النواب جيم هايمز: الرد الإيراني على اغتيال هنية قد يختلف عن نيسان / أبريل

منذ 3 ساعة 6 August، 2024
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