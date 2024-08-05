المقاومة الإسلامية شنت هجوما بسرب ‏من المسيرات الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا الاسرائيلية حيث تم استهداف أماكن تموضع الضباط والجنود وأصابت أهدافها بدقة وحققت فيهم إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 22:50

المقاومة الإسلامية شنت هجوما بسرب ‏من المسيرات الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا الاسرائيلية حيث تم استهداف أماكن تموضع الضباط والجنود وأصابت أهدافها بدقة وحققت فيهم إصابات مؤكدة

منذ 45 mins 5 August، 2024
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