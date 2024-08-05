اعلام العدو: اندلاع حريق في منطقة حرفيش عقب سقوط صاروخ اعتراضي من القبة الحديدية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 5 2024 - 22:52
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
05 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث غدا الثلاثاء الساعة 17:00 في أسبوع القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر
المقاومة الاسلامية: المسيرات الانقضاضية اصابت أهدافها بدقة في قاعدة جبل نيريا وحققت إصابات مؤكدة بالضباط والجنود
المقاومة الاسلامية: الهجوم على قاعدة جبل نيريا اتى رداً على اعتداءات العدو وخصوصاً الاغتيال في بلدة ميس الجبل
جيش الاحتلال يعترف بإصابة ضابط وجندي جراء هجوم المقاومة الاسلامية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة ايليت
المقاومة الاسلامية استهدفت ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شن غارات جوية استهدفت بلدات ميس الجبل وحولا وكفركلا في جنوب لبنان
مراسل المنار: مسيرة للعدو الصهيوني استهدفت دراجة نارية على طريق بلدة عبا في جنوب لبنان
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد علي جمال الدين جواد "كربلا" مواليد 1987 من بلدة زبدين
جمعية كشافة الرسالة الإسلامية تزف المسعف محمد حمادي شهيداً أثناء قيامه بواجبه الوطني والانساني دفاعا عن لبنان والجنوب
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة الى 39623 شهيدا و 91469 جريحا منذ بدء حرب الابادة الجماعية
جيش العدو الصهيوني يعترف بإصابة 7 جنود بانفجار عبوة جنوب غزة 4 منهم بحال الخطر
سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تجمعات آليات الاحتلال في محاور التقدم ومحيط معبر رفح
قائد الجيش في بنغلاديش: سنلتقي برئيس البلاد لاجراء مداولات بشأن تشكيل حكومة انتقالية ولا حاجة لفرض حالة الطوارئ
سرايا القدس: كتيبة جنين تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة للمدينة وتحقق إصابات مباشرة
اعلام عراقي: هجوم صاروخي استهدف قاعدة عين الاسد التي تضم قوات احتلال اميركية في الانبار بالعراق
امين مجلس الأمن القومي الروسي التقى في طهران الرئيس الايراني ورئيس الاركان العامة للقوات الايرانية
اعلام العدو: اندلاع حريق في منطقة حرفيش عقب سقوط صاروخ اعتراضي من القبة الحديدية
منذ 1 ساعة
5 August، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة
ممثل حماس في إيران يروي للمنار بعضا مما جرى في ليلة استشهاد القائد هنية
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة علما الشعب في جنوب لبنان
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}