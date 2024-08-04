مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية يستهدفون موقع المالكية بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2024 - 16:34

مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية يستهدفون موقع المالكية بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 16 mins 4 August، 2024
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