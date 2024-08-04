كتائب شهداء الأقصى: قصف خط إمداد قوات العدو الصهيوني في محور “نتساريم” بقذائف الهاون الثقيل بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2024 - 16:34

كتائب شهداء الأقصى: قصف خط إمداد قوات العدو الصهيوني في محور “نتساريم” بقذائف الهاون الثقيل بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم

منذ 3 ساعة 4 August، 2024
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