كتائب القسام تستهدف قوة صهيونية راجلة قرب تجمع للآليات بقذيفة مضادة للأفراد وتوقعها بين قتيل وجريح في محيط الكلية الجامعية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2024 - 15:02
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كتائب القسام تستهدف قوة صهيونية راجلة قرب تجمع للآليات بقذيفة مضادة للأفراد وتوقعها بين قتيل وجريح في محيط الكلية الجامعية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة
منذ 31 mins
1 August، 2024
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