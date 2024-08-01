بسبب التوترات.. انخفاض قيمة الشيكل وتراجع أسهم بورصة تل أبيب

ارتفع سعر صرف الدولار واليورو مقابل الشيكل اليوم، الخميس، وذلك في اعقاب اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والقيادي الجهادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر.

وبدأ التراجع الحاد نسبيا لقيمة الشيكل يوم الإثنين، في أعقاب حادثة مجدل شمس، وإثر توقعات برد إسرائيلي عليها وارتفاع مستوى التوتر الأمني.

يشار إلى أنه في نهاية الأسبوع الماضي كان سعر صرف الدولار 3.68 شيكل، واليورو 3.99 شيكل.

وسجلت مؤشرات الأسهم في برصة تل أبيب تراجعا في أعقاب زعم الجيش الإسرائيلي والشاباك استشهاد قائد كتائب القسام محمد الضيف، بغارة جوية إسرائيلي في قطاع غزة، في 13 تموز/يوليو الفائت.

وتراجع مؤشر تل أبيب 35 (أي الشركات الإسرائيلية الـ35 الكبرى) بنسبة 0.7%، كما تراجع مؤشر تل أبيب 90 بنسبة 1.5%، فيما سجل مؤشر البنوك تراجعا بنسبة 2.3%.

المصدر: مواقع