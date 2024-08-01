وزارة الصحة بغزة: 35 شهيداً و55 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية وارتفاع حصيلة العدوان إلى (39480) شهيد و (91128) إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2024 - 11:58

وزارة الصحة بغزة: 35 شهيداً و55 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية وارتفاع حصيلة العدوان إلى (39480) شهيد و (91128) إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي

منذ 40 mins 1 August، 2024
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