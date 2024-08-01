‫خليل الحية: إذا كان العدو الصهيوني يظن أن اغتيال قادتنا سيضعف ارادتنا فهو واهم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2024 - 08:56

‫خليل الحية: إذا كان العدو الصهيوني يظن أن اغتيال قادتنا سيضعف ارادتنا فهو واهم

منذ 13 mins 1 August، 2024
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