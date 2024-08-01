الآلاف يصلون على الشهيد هنية بإمامة السيد الخامنئي في طهران والحية: دم الشهيد سيسير على طريق الوحدة

انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران، مراسم تشييع الشهيد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، بمشاركة آلاف الايرانيين، وسط حضور رسمي حاشد، يتقدمهم الإمام الخامنئي.

وأم الإمام السيد علي الخامنئي الصلاة على جثمان الشهيد القائد اسماعيل هنية في طهران ورفيقه. وشارك عشرات آلاف الايرانيين في الصلاة، معبرين عن تأييدهم ودعمهم للمقاومة الفلسطينية ولحركة حماس.

وأكد القيادي في حركة حماس خليل الحية خلال مراسم الصلاة وتشييع جثمان الشهيد إسماعيل هنية أن دم الشهيد هنية سيسير على طريق وحدة الأمة ووحدة المقاومة نحو تحرير فلسطين.

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني أثار باغتيال إسماعيل هنية غضب المقاومة وكل أحرار الأمة والعالم.

وعقب وداعه في طهران، سينقل جثمان هنية إلى العاصمة القطرية الدوحة عصر اليوم، لتُقام صلاة الجنازة في مسجد محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة ويُدفن في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.

وكانت حكومة الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية قد أعلنت في بيان، أمس الأربعاء، الحداد العام لثلاثة أيام.

وأمس الأربعاء، أعلنت حماس اغتيال هنية إثر “غارة إسرائيلية غادرة” على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

المصدر: المنار