تقرير مصور | 7 شهداء و78 جريحاً حصيلة العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت غرفة عمليات الدفاع المدني في الهيئة الصحة الإسلامية، بإنتهاء فرقها العاملة في البحث والانقاذ في المنطقة التي استهدفها العدوان الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلنت الهيئة الصحية الإسلامية أن العدوان أدى إلى ارتقاء 7 شهداء وإصابة 78 شخصاً، واوضحت أن 50 منهم تلقوا العلاج اللازم في المستشفيات وغادروا، وبقي 28 جريحاً فعلياً يستكملون تلقي علاجاتهم في مستشفيات المنطقة.

ومن بين الشهداء، القائد الجهادي الكبير في المقاومة الإسلامية فؤاد علي شكر “الحاج محسن”، والذي زفه حزب الله شهيداً على طريق القدس.

ومن بين الشهداء أيضاً، الطفلان أميرة وحسن فضل الله من بلدة عيناثا والحاجة وسيلة بيضون من بلدة الشهابية.

ونفذ العدو الصهيوني ليل أمس عدواناً جوياً استهدف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، بالقرب من مستشفى بهمن في منطقة حارة حريك.

المصدر: المنار