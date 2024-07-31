قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة العيساوية بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 31 2024 - 23:46

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة العيساوية بالقدس المحتلة

منذ 1 ساعة 31 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة