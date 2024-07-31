طيران العدو الاسرائيلي يقصف أرضا زراعية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 23:46
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طيران العدو الاسرائيلي يقصف أرضا زراعية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة
منذ 1 ساعة
31 July، 2024
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