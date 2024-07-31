العلاقات الإعلامية: الموقف السياسي من استشهاد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر (السيد محسن) سَيُعَبِّرُ عنه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله غداً في ‏مسيرة التشييع – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 20:42

العلاقات الإعلامية: الموقف السياسي من استشهاد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر (السيد محسن) سَيُعَبِّرُ عنه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله غداً في ‏مسيرة التشييع

منذ 12 mins 31 July، 2024
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