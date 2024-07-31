حزب الله: القائد الجهادي الكبير رمز من رموز المقاومة والكبار من صانعي انتصاراتها وقوتها واقتدارها ومن قادة ‏ميادينها الذين ما تركوا الجهاد حتى النَّفْسِ الأخير – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 20:44

حزب الله: القائد الجهادي الكبير رمز من رموز المقاومة والكبار من صانعي انتصاراتها وقوتها واقتدارها ومن قادة ‏ميادينها الذين ما تركوا الجهاد حتى النَّفْسِ الأخير

منذ 15 mins 31 July، 2024
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