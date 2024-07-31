مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الليلة بطلب من إيران بعد اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 20:42

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الليلة بطلب من إيران بعد اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران

منذ 1 ساعة 31 July، 2024
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