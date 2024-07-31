حماس: تقام مراسم تشييع الشهيد القائد إسماعيل هنية في الدوحة بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 13:00

حماس: تقام مراسم تشييع الشهيد القائد إسماعيل هنية في الدوحة بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية

منذ 27 mins 31 July، 2024
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