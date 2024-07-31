حماس: تقام صلاة الجنازة على الشهيد القائد إسماعيل هنية بالدوحة بعد صلاة الجمعة القادمة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 13:02
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العدوان الصهيوني على قطاع غزة يتواصل لليوم الـ299 على التوالي ويوقع 39445 شهيدًا و91073 جريحًا
وزارة الصحة في غزة: 45 شهيدًا و77 جريحًا خلال الساعات الماضية نتيجة القصف الصهيوني المستمر على القطاع
حماس: تقام صلاة الجنازة على الشهيد القائد إسماعيل هنية بالدوحة بعد صلاة الجمعة القادمة
منذ 29 mins
31 July، 2024
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