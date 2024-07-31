وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 299 على القطاع إلى 39445 شهيداً و 91073 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 31 2024 - 13:00

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 299 على القطاع إلى 39445 شهيداً و 91073 جريحاً

منذ 50 mins 31 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة