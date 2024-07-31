وزارة الصحة في غزة: 45 شهيداً و77 جريحاً ضحايا مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 13:00

وزارة الصحة في غزة: 45 شهيداً و77 جريحاً ضحايا مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

منذ 50 mins 31 July، 2024
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