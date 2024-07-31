نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف: اغتيال هنية جريمة سياسية غير مقبولة ستؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 11:30

نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف: اغتيال هنية جريمة سياسية غير مقبولة ستؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات

منذ 50 mins 31 July، 2024
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