العامري: تزامن هذا الإعتداء مع العدوان الصهيوني على بيروت يؤكد وحدة المنهج العدواني وحجم التنسيق الواسع بين أطرافه – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 03:52

العامري: تزامن هذا الإعتداء مع العدوان الصهيوني على بيروت يؤكد وحدة المنهج العدواني وحجم التنسيق الواسع بين أطرافه

منذ 1 ساعة 31 July، 2024
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