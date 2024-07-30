وزارة الصحة اللبنانية: العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية أدى في حصيلة أولية الى استشهاد مواطنة وجرح 68 آخرين بينهم 5 إصابتهم حرجة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2024 - 23:18

وزارة الصحة اللبنانية: العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية أدى في حصيلة أولية الى استشهاد مواطنة وجرح 68 آخرين بينهم 5 إصابتهم حرجة

منذ 33 mins 30 July، 2024
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