‫رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان للمنار: اسرائيل تتخبط  ‫ولا تستطيع ان تحدد اهدافا وان تستثمر اي ضربة لتغطي وحشيته – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2024 - 23:18

‫رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان للمنار: اسرائيل تتخبط  ‫ولا تستطيع ان تحدد اهدافا وان تستثمر اي ضربة لتغطي وحشيته

منذ 27 mins 30 July، 2024
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