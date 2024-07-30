حركة الجهاد الإسلامي: ندين بشدة العدوان الاسرائيلي الغادر على الضاحية الجنوبية لبيروت ونرى فيه تماديا لإشعال المنطقة بأسرها والإعداد لارتكاب مجازر جديدة بحق شعوب أمتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2024 - 23:18

حركة الجهاد الإسلامي: ندين بشدة العدوان الاسرائيلي الغادر على الضاحية الجنوبية لبيروت ونرى فيه تماديا لإشعال المنطقة بأسرها والإعداد لارتكاب مجازر جديدة بحق شعوب أمتنا

منذ 1 ساعة 30 July، 2024
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