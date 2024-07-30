سرايا القدس: مجاهدونا دمروا آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة “ثاقب” خلال توغل قوات العدو الاسرائيلي شرق خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2024 - 21:46

سرايا القدس: مجاهدونا دمروا آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة “ثاقب” خلال توغل قوات العدو الاسرائيلي شرق خانيونس بغزة

منذ 50 mins 30 July، 2024
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