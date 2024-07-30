انتقد ضباط في قيادة الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء، أداء الشرطة خلال اقتحام عناصر اليمين المتطرف للقاعدتين العسكريتين في “سديه تيمان” وبيت ليد، أمس، وانتقدوا القائم بأعمال المفتش العام للشرطة، أفشالوم بيلد، الذي لم يحضر إلى قاعدة بيت ليد ولم يرسل قوات حرس الحدود لمنع اقتحام القاعدة.

ولفت أحد الضباط إلى دور وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في منع تدخل الشرطة في الأحداث، ونقل موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني عنه قوله إنه “محزن قول ذلك، لكن روح الشرطة واضحة، ولا ينبغي أن يقول بن غفير كلمة واحدة”، إذ أن العديد من المتطرفين الذين اقتحموا القاعدة العسكرية من مؤيديه.

وأضاف ضابط كبير للصحيفة أن “قيادة الشرطة واللواء غض النظر عن الأحداث في بيت ليد. ولم يكن هناك نقص في القوات، وإنما نقص في التعليمات والأوامر الواضحة”.

وأفاد ضابط شرطة أنه تم التعرف على قسم من عناصر اليمين المتطرف الذين اقتحموا “سديه تيمان” أثناء الاقتحام وأنهم معروفون للشرطة من مظاهرات سابقة، وأن الشرطة لا تعتزم اعتقال أي منهم.

وشدد ضابط شرطة كبير على أن “السياسة الواضحة هي غض النظر وعدم التورط مع الوزير (بن غفير)، وأدركوا ذلك ظهرا في سديه تيمان، وكذلك مساء في بيت ليد. ولو أرادوا، لمنعوا الأحداث في بيت ليد. والشرطة في حالة إفلاس بدون قيادة، وتوجد فوضى حقيقية في الشرطة التي كانت تحت سطح الأرض وبالأمس طفت الفوضى بصورة دراماتيكية”.

وكانت الشرطة العسكرية قد داهمت منشأة الاعتقال في “سديه تيمان”، ظهر أمس، وأوقفت من أجل التحقيق 9 جنود في الاحتياط بشبهة تعذيب جنسي بحق معتقل فلسطيني من قطاع غزة، فيما حضر عشرات من ناشطي اليمين المتطرف للاحتجاج على توقيف الجنود ومحاولة منعه.

ونقلت الصحيفة عن جندي في القاعدة العسكرية قوله إنه “تواجدت قوة من الشرطة قرب القاعدة العسكرية، لكنها لم تدخل القاعدة من المساعدة في صد المتظاهرين إلا بعد حوالي ساعة من اقتحامهم، وبعد أن خرج المحتجون منها. ولم تكن هناك أي قوة حراسة لمواجهتهم ولم يتواجد أي ضابط كي يقود الحدث”.

المصدر: عرب 48