المكتب الإعلامي الحكومي: جيش الاحتلال ينسحب من شرق خانيونس مخلفاً أكثر من 250 شهيداً و300 جريحاً وتدمير عشرات المنازل في جريمة حرب ضد الإنسانية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2024 - 15:40

المكتب الإعلامي الحكومي: جيش الاحتلال ينسحب من شرق خانيونس مخلفاً أكثر من 250 شهيداً و300 جريحاً وتدمير عشرات المنازل في جريمة حرب ضد الإنسانية

منذ 48 mins 30 July، 2024
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