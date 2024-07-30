وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية تتصدى للطائرات الحربية الصهيونية المعادية التي اخترقت حاجز الصوت فوق الاجواء اللبنانية وأجبرتها على الانكفاء والتراجع خلف الحدود داخل فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2024 - 15:40

وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية تتصدى للطائرات الحربية الصهيونية المعادية التي اخترقت حاجز الصوت فوق الاجواء اللبنانية وأجبرتها على الانكفاء والتراجع خلف الحدود داخل فلسطين المحتلة

منذ 1 ساعة 30 July، 2024
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