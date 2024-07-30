الأونروا: الإبلاغ عن 800 إلى 1000 إصابة بالتهاب الكبد أسبوعيا من خلال مراكزنا الصحية في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2024 - 14:08

الأونروا: الإبلاغ عن 800 إلى 1000 إصابة بالتهاب الكبد أسبوعيا من خلال مراكزنا الصحية في غزة

منذ 2 ساعة 30 July، 2024
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