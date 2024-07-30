الدفاع المدني في غزة: لا زال لدينا 200 إشارة وبلاغ عن فقدان مواطنين شرقي خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2024 - 14:08

الدفاع المدني في غزة: لا زال لدينا 200 إشارة وبلاغ عن فقدان مواطنين شرقي خانيونس

منذ 2 ساعة 30 July، 2024
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