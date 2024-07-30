المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسن حسين ملك “بدر” مواليد عام ١٩٩٥ من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 30 2024 - 11:06

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسن حسين ملك “بدر” مواليد عام ١٩٩٥ من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 40 mins 30 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة