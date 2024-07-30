الهلال الأحمر الفلسطيني: جيش الاحتلال خلف دمارًا هائلًا في أحياء عدة بمدينة خانيونس وتقليص جيش الاحتلال مساحة المناطق التي يدعي أنها آمنة يزيد من معاناة النازحين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2024 - 11:06

الهلال الأحمر الفلسطيني: جيش الاحتلال خلف دمارًا هائلًا في أحياء عدة بمدينة خانيونس وتقليص جيش الاحتلال مساحة المناطق التي يدعي أنها آمنة يزيد من معاناة النازحين

منذ 1 ساعة 30 July، 2024
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