مراسل المنار : قرابة الثانية فجرا اغارت مسيرة إسرائيلية معادية على احد المنازل في بلدة بيت ليف – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2024 - 09:34

مراسل المنار : قرابة الثانية فجرا اغارت مسيرة إسرائيلية معادية على احد المنازل في بلدة بيت ليف

منذ 18 mins 30 July، 2024
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