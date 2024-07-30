هآرتس: 48 أسيرا فلسطينيا قتلوا داخل السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2024 - 09:34

هآرتس: 48 أسيرا فلسطينيا قتلوا داخل السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة

منذ 22 mins 30 July، 2024
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