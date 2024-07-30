“معاريف” العبرية: “إسرائيل” ليست على حافة الفوضى بل هي في حالة من الفوضى إن مقاطع الفيديو التي يظهر فيها العشرات أو المئات من “الإسرائيليين” وهم يحاولون اقتحام بوابات القواعد العسكرية هي رمز لتفككنا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2024 - 09:34

“معاريف” العبرية: “إسرائيل” ليست على حافة الفوضى بل هي في حالة من الفوضى إن مقاطع الفيديو التي يظهر فيها العشرات أو المئات من “الإسرائيليين” وهم يحاولون اقتحام بوابات القواعد العسكرية هي رمز لتفككنا

منذ 1 ساعة 30 July، 2024
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