خرج آلاف المحتجين إلى شوارع المدن الفنزويلية يوم الاثنين رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنت السلطات فوز نيكولاس مادورو فيها.

وتوجه المتظاهرون في العاصمة كراكاس إلى قصر ميرافلوريس الرئاسي، مرددين هتافات مناهضة للحكومة. وقام البعض بتمزيق وحرق صور للرئيس مادورو.

ووقعت اشتباكات في بعض المناطق بالعاصمة، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين رشقوا الشرطة بالحجارة.

ونشرت الشرطة تعزيزات وعربات مدرعة حول القصر الرئاسي.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المجلس الانتخابي الوطني رسميا عن فوز نيكولاس مادورو في الانتخابات.

وفي أعقاب الإعلان عن فوزه، حذر مادورو من المحاولات “لزعزعة الاستقرار” في البلاد.

وقال إن هناك “محاولة لتنظيم انقلاب فاشي ومضاد للثورة”، متهما من وصفهم بـ “الجماعات الفاشية اليمينية المتطرفة” والدول الداعمة لها “تحت إدارة الإمبريالية الأمريكية” بأنهم يحاولون التشكيك في العملية الانتخابية في فنزويلا.

وتعهد مادورو ضمان “السلام والرفاهية للبلاد والوحدة الوطنية على أساس الحوار”، مضيفا أن “فنزويلا ستنتصر مجددا”.

وأعلنت المعارضة رفضها لنتائج الانتخابات، متهمة السلطات بتزويرها. واعتبرت قوى المعارضة مرشحها إدموندو غونزاليز فائزا في الانتخابات.

المصدر: وكالات