القناة 12العبرية: ما يحدث في “إسرائيل” الآن هو غير مسبوق بكل المعايير – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2024 - 01:56

القناة 12العبرية: ما يحدث في “إسرائيل” الآن هو غير مسبوق بكل المعايير

منذ 2 ساعة 30 July، 2024
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