وسائل إعلام إسرائيلية: بسبب التوترات الأمنية ألغت كبرى شركات الطيران العالمي رحلاتها من وإلى “إسرائيل” ومن المتوقع أن تتخذ شركات عالمية أخرى ذات القرار – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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July 29 2024 - 22:54

وسائل إعلام إسرائيلية: بسبب التوترات الأمنية ألغت كبرى شركات الطيران العالمي رحلاتها من وإلى “إسرائيل” ومن المتوقع أن تتخذ شركات عالمية أخرى ذات القرار

منذ 34 mins 29 July، 2024
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